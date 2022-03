Bus vat vlam tijdens rit in Klarenbeek

video Bas Lieferink verloor bij KV Apeldoorn zijn hart aan korfbal: 'Mensen trekken de wenkbrau­wen wel eens op'

Er zijn weken dan is Bas Lieferink maar één avond thuis. De andere dagen is hij dan druk voor KV Apeldoorn. ,,Het is thuis wel eens puzzelen’’, zegt de 41-jarige. ,,In ons gezin draait veel om korfbal. Maar werk en school gaan natuurlijk wel voor.’’

