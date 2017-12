Bus voor toerist blijft rijden in Apeldoorn

Vooraf werd gemikt op 20.000 passagiers in 2017. Dat aantal is bij lange na niet gehaald, zo schrijft het Apeldoornse college in een brief die is gericht aan de gemeenteraad. De teller is uiteindelijk blijven steken op zo'n 6.000 gebruikers. Desondanks heeft de busdienst volgens de gemeente een significante bijdrage geleverd aan de vermindering van de parkeer- en verkeersdrukte in Apeldoorn-West.

Haltes

Vanaf april tot en met september pendelde de VisitVeluwe Express op een neer tussen zes Hoenderlose vakantieparken en vier locaties in Apeldoorn: het centrum, Apenheul, Julianatoren en Paleis Het Loo. Later zijn haltes toegevoegd bij het Klimbos Veluwe en het CODA museum.

De VisitVeluwe Express werd afgelopen jaar deels gefinancierd door het Rijk, dat 125.000 euro sponsorde. De overige kosten zijn opgehoest door de deelnemende recreatiebedrijven. De bijdrage van het Rijk komt volgend jaar te vervallen. Het Apeldoornse college overweegt om in dat gat te springen. Of de gemeente net als het Rijk dan 125.000 euro bijlegt, is nog onduidelijk. Vooralsnog noemt het college geen bedragen. Het college komt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel.

Verbetering

De busdienst kende een moeizame start. In het voorjaar waren de pendelbussen veelal leeg. Naarmate het seizoen vorderde kwam daar langzaam verandering in, zo liet Danny Pearl, eigenaar van Bungalowpark Hoenderloo en een van de drijvende krachten achter de toeristische busservice, in augustus optekenen in deze krant.