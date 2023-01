Buschauffeur Hans van Werven (60) uit Apeldoorn staakt: ‘Te veel gebroken diensten en al vijf jaar geen echte salarisverhoging, het is een keer genoeg’

Na jaren leegstand en verloede­ring begint nu dan - eindelijk - de actie rond CB-pand in Apel­doorn

Veel is er over gesproken en geschreven, een paar keer al is verbetering aangekondigd. Nu lijkt er dan echt iets te gaan gebeuren. Deze week begint de sloop van een deel van het Centraal Beheer-complex in het centrum van Apeldoorn.

18 januari