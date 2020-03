Buschauffeur Sandra mist het praatje met de klant, ‘maar het belangrijkste is dat we blijven rijden’

Pluryn in gesprek met zorgaanbie­der over invulling Hoenderloo-ter­rein

19 maart Pluryn is met een zorgaanbieder in gesprek over de invulling van het terrein van De Hoenderloo Groep. Dat blijkt uit het een document dat in kleine kring is gedeeld. De zorgkoepel streeft naar een zo hoog mogelijke opbrengst van het terrein, dat volgens Pluryn ook geschikt is voor recreatie en woningbouw. Apeldoorn is hierover not amused.