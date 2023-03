Buschauffeurs zien ene na de andere lijn uitvallen op de Veluwe: ‘Dat krijgen wij op ons bordje’

met video Vrouwen stelen handtas van Mahin (54) uit kringloop in Twello: ‘Dat is me zo dierbaar en nu ben ik het kwijt’

Ze is er kapot van en voelt zich daarbij erg onveilig. De Apeldoornse Mahin Talei (54) winkelde dinsdag bij de kringloop in Twello, toen twee vrouwen er met haar handtas vandoor gingen. De dievegges zijn op camera vastgelegd en de beelden zijn massaal gedeeld. ,,Ik wil dat deze mensen zo gestraft worden dat ze dit nooit meer doen”, zegt ze emotioneel. Want in de tas zitten voor haar heel dierbare spullen.