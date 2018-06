Busdienst Veluwe Express breidt in rap tempo uit

Opnieuw bezwaar tegen komst Burning Man naar Bosweide in Apeldoorn

6:00 Opnieuw rijst er protest tegen de komst van festival 'Where the Sheep Sleep' (de Nederlandse versie van Burning Man) naar de Bosweide in het Apeldoornse Park Berg en Bos. Zowel De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) als wijkvereniging Berg en Bos dient bij de gemeente bezwaar in tegen de terugkeer van het festival naar de Bosweide van 26 tot 30 juli.