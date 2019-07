Bushokje in Apeldoorn kan mini-tuintje op het dak krijgen

Kamperen om de hoek in Apeldoorns Matenpark

16:00 Vrijwel niets doet deze woensdag vermoeden dat het Matenpark van vrijdag tot en met zondag vol staat met tenten. Maar niets is minder waar, want dan is het terrein omgetoverd tot een heuse buurtcamping. ,,Voor de barbecue hebben we inmiddels voor zeventig personen vlees besteld,’’ zegt campingbeheerder Merith van Otterloo opgetogen over de belangstelling. ,,Daarmee is ruim de helft van de beschikbare plekken geboekt".