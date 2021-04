Bushokjes gesloopt, fontein toegetakeld: spoor van vernielingen in Apeldoornse wijk Osseveld-Woudhuis

Evenement uitgesteld? Dan rent Jordy wel van Apeldoorn naar huis

18 april Veel sporters moeten het al maanden doen zonder wedstrijden en evenementen. Zoals Jordy Ruitenbeek (26), die helemaal klaar was voor een slopende obstacklerun begin mei... Die is twee maanden opgeschoven. En wat doe je dan? Die energie gebruiken voor iets anders: een marathon, van z'n oom in Apeldoorn naar z’n ouders in Hoevelaken.