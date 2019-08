Busje netbeheerder Liander vliegt in brand op A1 bij Apeldoorn

Geen animo voor stallen fiets onder Stadhuis Apeldoorn tijdens avondje uit

6:15 Fietsers gebruiken de bewaakte stalling in het Stadhuis tijdens het weekeinde niet in de avonduren. Dat blijkt uit een proef. Drie maanden lang was de stalling op zaterdag en zondag tot 24.00 uur geopend. Op zaterdagavond werd en ‘nog wel eens’ gebruik van gemaakt maar op zondag werden er in totaal slechts drie fietsen gestald. De stalling sluit op zaterdag nu weer als vanouds om 18.00 uur, op zondag een half uur eerder.