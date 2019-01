Busje rijdt opzettelijk tegen pui kringloopwinkel in Lieren

video IJsmeester in Olst schaatst eerste meters: ‘Dit is prachtig’

13:43 Wanneer kunnen de schaatsen uit het vet? Liefhebbers wachten gespannen op het eerste natuurijs in onze regio. IJsmeester Henk Harleman uit Olst schaatste al de eerste meters op de ijsbaan. ,,Dit is prachtig, maar het publiek moet nog even geduld hebben.”