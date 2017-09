Busmaatschappij Syntus begrijpt absurd ongeval Apeldoorn nog steeds niet

De buschauffeur die donderdag in Apeldoorn een viaduct ramde met zijn bus, is derhalve verdachte in een strafrechtelijk onderzoek. De situatie van de zwaarst gewonde passagier is nog steeds zorgelijk.

Veel Apeldoorners die je ernaar vraagt, lachen onmiddellijk. Een buschauffeur die zijn wagen aan barrels rijdt bij een viaduct. Het heeft wellicht ook iets kolderieks, ware het niet dat één slachtoffer van het absurde busongeluk in Apeldoorn nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Esther Naber, woordvoerster van de politie: ,,Haar situatie is echt nog zorgelijk. Of ze buiten levensgevaar is of niet, daar mogen en kunnen wij geen uitlatingen over doen.''

Verdachte

Het enige andere slachtoffer - van de in totaal zeven - dat na het ongeval door moet naar het ziekenhuis is de man die de bus klemrijdt onder het spoorbruggetje. De chauffeur kan echter 's avonds, nadat hij aan zijn door glassplinters gehavende gezicht behandeld is, naar huis. Politiewoordvoerster Naber: ,,Maar de man is wel verdachte in een strafrechtelijk onderzoek, omdat hij de bestuurder was. De chauffeur wordt binnenkort gehoord.''

Inschatten

De vraag in bijna heel Apeldoorn is nog steeds: hoe bestaat het dat deze buschauffeur niet de busbaan neemt maar het brede rode fietspad ernaast? Dat circa een meter hoger en dus dichter bij de overbrugging ligt. En hoe kan het vervolgens gebeuren dat de chauffeur nog meters doorrijdt, terwijl zelfs een kind kan inschatten dat zijn 2.90 meter hoge bus niet onder het viaduct door kan? ,,Het klopt, iedereen die rijdt zou dat zeer waarschijnlijk wel gezien hebben in die meters'', zegt persvoorlichter Jeroen Suurmond van vervoersmaatschappij Syntus. Maar uitgerekend hun Syntus-chauffeur donderdag niet. ,,Wat in Apeldoorn gebeurde is ook voor ons nog een raadsel.''

Volledig scherm Ongeluk Woudhuis Osseveld. Bus zit klem onder het viaduct van de bus- en fietstunnel bij station Osseveld © Kevin Hagens

Onderzoek

Volledig scherm Een bus zit klemvast onder het viaduct in Apeldoorn. © News United/Rens Hulman Lijn 5 rijdt van het Centraal Station Apeldoorn naar stadsdeel Osseveld-Woudhuis en weer terug. Het is 16.15 uur als de bus de wijk Osseveld binnen tuft. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, enkele straten zijn opgebroken. Daarom kent de busroute een omleiding, via een weg die parallel ligt aan de normale weg. Wijkbewoners zeggen dat de bus enkele malen stilstond, het leek erop alsof de chauffeur de tijdelijke route van lijn 5 niet kon vinden. Syntus-woordvoerder Suurmond: ,,Naar deze dingen wordt nu allemaal onderzoek gedaan, en hangende het onderzoek zeg ik daar niets over.''

Verkeersregelaar

Een paar seconden voordat de buschauffeur rond 16.20 uur met een doffe knal heel Osseveld opschudt, passeert hij een verkeersregelaar, die automobilisten van omleidingen verwittigt. Heeft die hem misschien de verkeerde strook op gestuurd? ,,Ik las die suggestie op de sociale media. Het is triest en lachwekkend tegelijk'', zegt de bewuste verkeersregelaar, ingehuurd door Traffic Service Nederland.