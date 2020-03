Bussen van Keolis, Arriva en Connexxion rijden vanaf 18 maart kerstvakantierooster vanwege coronavirus

Busmaatschappijen Keolis, Connexio en Arriva rijden een aangepaste dienstregeling in. Buurtbussen rijden niet meer, streek- en stadsbussen rijden een aangepast vakantierooster. Voor Keolis gaan de wijzigingen in vanaf 18 maart.

Het vermagerde pakket geldt voor de provincie Gelderland, Flevoland en Overijssel. Scholierenbussen vallen grotendeels uit, bijvoorbeeld de bussen Apeldoorn-Zwolle en Harderwijk-Amersfoort stoppen te rijden. Ook stopt Keolis met een flink aantal buurtbusdiensten, zoals bijvoorbeeld de bussen Twello-Apeldoorn of de bus Ermelo-Harderwijk. Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen in Gelderland is te vinden op de website van Keolis .

Ook in en rond Deventer en Zwolle schrapt Keolis een groot aantal busdiensten. Meer informatie over de wijzigingen in Overijssel is te vinden op de volgende website. De aangepaste dienstregeling verschilt per reisgebied en is ten minste geldig tot 4 april 2020.

Connexxion

Andere vervoerders werken eveneens aan aangepaste roosters. Vervoerder Connexxion heeft verschillende beperkingen ingevoerd op de bus- en treinlijnen. De Valleilijn blijft zijn normale diensten rijden. Scholierenlijnen zijn volledig stilgezet, behalve de lijnen 641 van Urk naar Zwolle en de lijn 679 van Zwolle naar Meppel, dieblijven rijden. De buurtbus Wilsum-Kampen-Zwolle-Hattem is gestopt met rijden. Aanpassingen zijn terug te lezen op de website van Connexxion. ,,Het stopzetten van de buurtbussen is mee op verzoek van de provincie gebeurd, omdat de buurtbussen worden gereden door vrijwilligers,’’ aldus woordvoerder Herman de Gooijer.

Arriva