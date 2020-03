Bussen van Keolis rijden vanaf 18 maart kerstvakantierooster coronavirus

Het vermagerde pakket geldt voor de provincie Gelderland, Flevoland en Overijssel. Scholierenbussen vallen grotendeels uit, bijvoorbeeld de bussen Apeldoorn-Zwolle en Harderwijk-Amersfoort stoppen te rijden. Ook stopt Keolis met een flink aantal buurtbusdiensten, zoals bijvoorbeeld de bussen Twello-Apeldoorn of de bus Ermelo-Harderwijk. Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen in Gelderland is te vinden op de website van Keolis .

Ook in en rond Deventer en Zwolle schrapt Keolis een groot aantal busdiensten. Meer informatie over de wijzigingen in Overijssel is te vinden op de volgende website. De aangepaste dienstregeling verschilt per reisgebied en is ten minste geldig tot 4 april 2020.