Butler Laurens ziet steeds meer mensen worstelen over 'hoe het heurt'

Keurig in pak, koffie in een mooi kopje op een brede, chique schotel met twee bijzondere koekjes erop. Zijn huis, keurig aan kant. Laurens Spanjersberg, ofwel Butler Laurens, weet hoe hij zijn gasten moet ontvangen. Toch ontbreekt er iets in de woonkamer: de kerstboom. Hoeft er volgens de etiquette ook niet te staan. Laurens heeft er niets mee. Als butler moest hij altijd werken met de feestdagen en kent hij echter als geen ander de kerstetiquette. Wil je een kerstdiner organiseren? Vraag Butler Laurens om tips.

,,Het belangrijkste is de juiste mensen uit te nodigen. Die zeurpiet van een oom, die ook nog eens veel drinkt, die wil je niet. Hem nodig je een andere keer uit. Komt hij wel overheen. Je laat je feestje niet door iemand verpesten, anders moet je geen feestje geven. Bij de tafelschikking zet je mensen bij elkaar van wie je weet dat ze het leuk met elkaar hebben. Maar òma, zij zit naast jóu. Een tafelschikking maken is niet onvriendelijk, dat is duidelijk. Neem daarin de leiding, want mensen hebben duidelijkheid nodig. De tafel dek je creatief. Sloof je daar een beetje voor uit. Het hoeft allemaal niet zo strak te zijn, maar maak er wel iets speciaals van. Bij de Amerikaanse ambassade bijvoorbeeld, liet ik tijdens het kerstdiner een treintje over tafel lopen, met een paar stationnetjes. Toet, toet, toet. Laat je fantasie een beetje de vrije loop.’’

,,Houdt het diner simpel. De gasten komen vooral voor jou. Het eten moet natuurlijk wel goed zijn. Niet teveel gangen, vier is eigenlijk al teveel. Bij officiële diners worden tegenwoordig ook niet meer dan drie gangen geserveerd. Èn kleine porties. Welke gerechten je gebruikt, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Geen boerenkool natuurlijk. Maar weet dat in de goede huizen ook geen luxe gerechten geserveerd. Echt geen kreeft en kaviaar. Dat doet alleen het nieuwe geld, niet het oude geld. Zelf doen we niets bijzonders met kerst. Mijn partner en ik hebben er niets mee. Bij ons thuis geen kerstboom.’’

Hoekwoning

Zijn thuis, dat is die keurige woning, op de hoek van een rij. Wel wat anders dan die kasten van huizen - ja zelfs een heus paleis - waar hij gewend was rond de dartelen. Hier, in zijn huis in Epe, duidt niets erop dat hij jarenlang een ietwat luxueus leven leidde. Vier jaar lang was hij bijvoorbeeld de butler van prinses Margriet en ‘meneer’ Pieter van Vollenhove op paleis ‘t Loo. Is hij dan aan lager wal geraakt? Welnee. Zijn werkzame leven als butler heeft hij enige jaren geleden gedag gezet. Nu heeft hij zijn eigen bedrijf ‘Butler Laurens’ en geeft hij lezingen, workshops, trainingen en privé-sessies in etiquette en omgangsvormen, klantvriendelijkheid en service verlenen. Hij is blij met zijn nieuwe leven, maar denkt soms met weemoed terug aan die geweldige tijd. ,,Wat een leven had ik als butler. Ik ben nu bezig mijn memoires op te schrijven. Dan denk ik, heb ik dàt allemaal als Rotterdams jongen van eenvoudige komaf meegemaakt? Wauw!’’

,,Als jochie droomde ik van een luxe leven. Hoe zou het zijn om in een kasteel te wonen? Of in een kast van een huis? Een eigen chauffeur te hebben? Naar gala’s te gaan? Mijn moeder zei dat dat niet voor ons was weggelegd. Wij waren gewone mensen uit Rotterdam. Wij moesten werken voor ons geld. Niet lullen maar poetsen, dat milieu is mijn achtergrond. Ik koos voor de koksopleiding en kwam als keukenhulp in het befaamde hotel Des Indes in Den Haag. Daarna klom ik op als kok en werd chef-kok. Zo kwam ik te werken voor de Oostenrijkse ambassadeur in Den Haag. Ik leerde Oostenrijks koken: meneer hield van knödels en Schachertorte. Er kwam geregeld een vriend van de ambassadeur koffiedrinken, een echte heer. Op een dag zei hij tegen me dat ik die keuken uit moest. Hij had een visioen gekregen en ik zou geschikter zijn als butler. Hij zou me de geheimen van de happy few leren kennen als ik bij hem in kwam wonen en hem een begeleide oude dag zou geven. Dat was het begin van mijn jongensdroom die werkelijkheid werd. Want vanaf dat moment heb ik villa’s en kasten van huizen gewoond, werd ik rondgereden door chauffeurs en mocht ik grote diners en gala’s organiseren èn bijwonen.’’

,,Ik werd gegrepen door het vak. Dienstbaarheid zat altijd al in mijn DNA. Mijn moeder is van Indische afkomst, die zijn meer dienstbaar dan Hollanders. Ik vind het prettig om mensen te helpen. Ik voerde met deze meneer diepe gesprekken bij de open haard, over het doel van het leven. Over waarom hij rijk is en ik niet. Hij zei, Laurens, je komt meerder malen terug op aarde, dit is voor mij de laatste keer want ik ben miljonair. Meer kan je niet bereiken in je leven. In een volgend leven ben jij dat. En ik geloof hem. In die tijd, ik was vrijgezel, spaarde ik mijn hele loon op en ging ik elke maand één dag alvast de miljonair uithangen. Ik huurde een limousine, dronk champagne, ging chique uit eten, voer op jachten, alles wat ik zou doen als ik miljonair was. Aan sparen dacht ik niet. Dit is mijn leven, ik wil nu genieten. Ik had geen relatie, geen kinderen. Hoef met niemand rekening te houden. Ik geneerde me niet voor dit gedrag.’’

,,Ik werkte op ambassades, bij rijke zakenmensen als de familie McCain in Canada en mijn laatste vier jaar op paleis ’t Loo. Kwam met voorname personen in contact. Ik heb via de Amerikaanse ambassade waar ik werkte zelfs Bill Clinton gesproken toen hij president was en op staatsbezoek was in Nederland. Een jaar later kreeg ik een rondleiding in het Witte Huis en stond ik ineens oog in oog met hem toen hij de Oval Office uitkwam. Wauw! Hij herkende mij nog van zijn eerdere bezoek aan Nederland. Ik ontmoette ook koningin Beatrix. Ze kwam in de tijd dat ik op paleis ’t Loo werkte wel eens op bezoek bij haar zus. Dan zei ik, majesteit, ik heb een lekker wijntje voor u bewaard. Dat vond ze prachtig. Prinses Margriet noemde ik altijd prinses. Nee, nee, nee, nooit heb ik Margriet gezegd, dat kan niet hoor! Dat heb ik trouwens ook geleerd van mijn ouders. Ik moest papa en mama zeggen, nooit Lou en Fie, want dan kreeg ik ervan langs.’’

Ondeugend

In zijn boek ‘Goede Manieren, tips voor sociale behendigheid,’ wordt de lezer door butler Laurens meerdere malen verrast door zijn taalgebruik. Taalgebruik die je niet van een keurige goedgemanierde butler zou verwachten. Wat te denken van de passage uit het hoofdstuk etiquette in het café: ’Een vrouw beschermen in een café is overigens iets anders dan de held uithangen. Ga niet op de vuist met ruziezoeker, wees liever de verstandigste en ga zonder iets te zeggen weg. Neem de vrouw die je beschermde dan wel mee natuurlijk, tenzij ze met een andere man aan het sjansen was. Dan laat je haar in haar eigen sop gaar koken.’

,,Een butler mag best ontdeugend zijn hoor. Juist! Dat vindt de familie waar je voor werkt vaak heel charmant. Die wil dat je jezelf bent. Als je een toneelspelletje gaat spelen val je door de mand. Ik heb altijd iets ondeugends in me gehad. Je moet wèl aanvoelen wat kan en wat niet. De eerste dagen bij prinses Margriet en meneer Van Vollenhoven vond ik best eng. Tijdens de lunch zaten we met al het personeel aan een grote tafel, iedereen had zijn plaats in rangorde. Ik zal naast de prinses en zei niet veel. Op een dag riep de prinses me bij haar. Ze zei, Laurens, waarom ben je zo stil? Ik zal het u eerlijk zeggen prinses, ik ben bang om fouten te maken. Maar Laurens, zei ze, dat is niet de bedoeling, we hebben je aangenomen zoals je bent. Wees gewoon Laurens. Dat heb ik goed in mijn oren geknoopt. Vanaf dat moment had ik het hoogste woord.’’

Worstelen

,,Over de hedendaagse sociale omgang heb ik wel zorgen. Ik zie steeds meer mensen worstelen met hoe he t hoort. Dat komt omdat we het onze kinderen niet meer leren. Omdat het minder nodig lijkt, we zijn immers gesteld op onze individuele normen en waarden. Kinderen krijgen nauwelijks meer goede manieren mee. Ze hebben alleen nog maar oog voor dat ding, die mobiele telefoon. Eigenlijk zou er op de middelbare school een vak moeten zijn over sociale vaardigheden of omgangsvormen. Dat merk ik als ik presentaties geef op scholen. Laatst nog, stond ik bij de deur van de klas, lopen kinderen de klas in zonder me aan te kijken en te groeten. Ik ben toch geen pilaar? Zitten ze me met grote ogen aan te kijken als ik er iets van zeg. Ik begrijp nu van de docent dat de leerlingen uit die klas hem nu altijd keurig begroeten. Kijk, kan je toch iets bereiken. Dat vind ik mooi.’’

,,Ik heb me ook geërgerd aan de beëdiging van de ministers van het nieuwe kabinet. Toen ik de foto van de Koning met de nieuwe ministersploeg op het bordes onder ogen kreeg, wist ik niet wat ik zag. Die minister Hugo de Jonge met die witte schoenen. Dat is een belediging van de Koning. Een bélediging mevrouw. Het is zíjn feestje. De etiquette van het Koninklijk huis is streng. De minister-president had tegen hem moeten zeggen, die gekke schoenen trek je uit, hup, zwarte schoenen aan. Rutte is verantwoordelijk. Dat was voor mij een voorbeeld om te denken, Rutte heeft geen gezag. Dat belooft wat voor deze kabinetsperiode. Die minister had dat trouwens ook zelf aan moeten voelen.’’

,,Nog een ander voorbeeld Ik zag onlangs een aflevering van de Voice of Holland. Een jongeman zingt een liedje. De stoel draait. Wie bent u, welkom in mijn team, zegt de coach. Hij wordt gelijk omhelst. Ik zit met stijgende verbazing te kijken. Die coach ziet die jongeman 1 minuut en is hem dan al zó dicht genaderd. Dat is niet goed. Je geeft jezelf in die minuut al aan de andere man, vrouw. Dat schept verkeerde verwachtingen. Elkaar meteen zoenen, ook zoiets. Doe dat niet! Gewoon de hand schudden. Mag ik die boodschap nog even uitdragen?’’