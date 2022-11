Buurmannen vrezen dat oude dennen op villa vallen, maar gemeente Apeldoorn verbiedt kappen

Vrijspraak voor ‘kopstuk van Apeldoorn­se onderwe­reld­oor­log’ Gerard van H.

Hij zou een kopstuk zijn in de onderwereldoorlog die volgens het Openbaar Ministerie woedt in Apeldoorn. Nadat hij eerder bijna vier jaar cel kreeg voor afpersing en oplichting, eiste het OM nu anderhalf jaar cel. Bij een inval in zijn autobedrijf had de politie middelen gevonden om drugs te produceren en in zijn woonhuis een doorgeladen pistool. De rechtbank spreekt hem echter vrij.

1 november