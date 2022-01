Buurt doodsbang voor ‘Spiderman’ na wildwest-taferelen in Apeldoorn: ‘Durf mijn huis niet meer uit’

VIDEO Gevoel van onveilig­heid heerst in Apeldoorn­se Metaal­buurt na reeks ingegooide ruiten en autodief­stal

Met drie ingegooide ruiten en de diefstal van een auto was het afgelopen week zeer onrustig in de Apeldoornse Metaalbuurt. Buurtbewoners gissen naar de dader en houden vooral ‘s avonds hun adem in, maar wijzen elkaar ook op het risico van speculeren.

9 januari