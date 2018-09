Buurt en betrokkenen ziedend over illegale bomenkap naast Apenheul

Video Renovatie Lindenhove loopt vertraging op

6:25 De renovatie van serviceflat Lindenhove aan de Loolaan duurt twee maanden langer dan bij de start in maart werd gedacht. Dat zegt Ton Baas, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Met name in de eerste maanden werd vertraging opgelopen. ,,Sindsdien verloopt alles voorspoedig'', aldus Baas die verwacht dat in maart de klus geklaard is.