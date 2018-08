Buurt gaat bloeden bij te kleine garage in Apeldoorns winkelcentrum Anklaar

Al jaren liggen de ondernemers in de clinch met de gemeente en de ontwikkelaar van Apeldoorns grootste bouwproject. Diverse keren stonden ze lijnrecht tegenover elkaar in de rechtszaal in een poging een grotere garage af te dwingen dan al is opgeleverd. Technisch is dat mogelijk, gaven ontwikkelaar BPD en de gemeente meermalen aan, maar als de rechter het niet afdwingt gaan ze daar niet in investeren.