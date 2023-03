Buurt in Apeldoorn geschrokken over mogelijk misdrijf na vondst dode vrouw: ‘Dit bedenk je niet’

met videoDe forensische recherche doet volop onderzoek in een woning aan de Lange Grafte, een nieuwbouwstraat bij het centrum van Apeldoorn. De politie maakte vanavond bekend te weten wie de overleden vrouw is die donderdagochtend levenloos werd aangetroffen in de bosjes aan de Wieselseweg. Buren herkennen haar als hun buurvrouw.

,,Ik ben nog helemaal in shock,” zegt de directe buurvrouw vanavond. Ze wil niet met haar naam in de krant. Met haar kinderen is ze even naar haar overburen gegaan om bij te komen. De recherche kwam vanmiddag bij haar aan de deur met vragen. Zij had toen haar buurvrouw al herkend op de foto die de politie had verspreid. Volgens deze vrouw heeft de recherche later aan haar bevestigd dat het inderdaad om haar buurvrouw gaat.

Tuintegels

De buurt in Apeldoorn is geschrokken. Voor het huis is de forensische recherche bezig. Het is een nette buurt met grote huizen en dure auto’s voor de deur. Een Porsche, Mini Cooper. De huizen staan ruim opgezet, buren zijn niet heel close met elkaar. De deur van het huis van de gevonden vrouw staat open. Binnen zijn ze volop bezig. Buiten liggen tuintegels in stapels. Zwart plastic wappert voor de opening in de tuin, afgeschermd door de politie.

Volledig scherm De woning in Apeldoorn waar de politie onderzoek doet. © De Stentor

De directe buurvrouw staat op straat, aan haar hand haar zoontje. ,,We kennen die vrouw eigenlijk helemaal niet zo goed. Ze woonde hier ook nog maar twee jaar. Maar ik voelde me ineens wel onveilig. Gelukkig heeft de recherche ons daarin gerustgesteld.”

Angstig idee

De vrouw was erg op zichzelf en zou een vriend hebben. ,,Die zagen we hier ook regelmatig. Hij sleutelde veel aan zijn motor. Maar omdat ik hen eigenlijk niet ken ga ik ook niet zeggen wat voor gevoel ik heb over dit nieuws. Ik zag haar regelmatig fietsen, het is toch een heel angstig idee dat dit met haar gebeurd is.” Het stel deed ook gewoon mee met Sint Maarten, als de kinderen langs de deur gingen, vertelt ze verslagen.

Edmond Valentijn woont tegenover de vrouw. Hij is ook beduusd van het nieuws. De buren vertelden hem dat het om zijn overbuurvrouw gaat die gevonden is.

Ruzie

Ook hij kende het stel niet heel goed, maar beschouwt ze wel als ‘goede buren.’ Afgelopen woensdag of dinsdag zag hij hem nog. ,,Hij was altijd hard aan het werk. Ze waren bezig met het betegelen van de tuin. Hij zwaaide dinsdag nog naar me. Of misschien was het zelfs gisteren wel. Hij was volop bezig met de tegels. Ik twijfel ineens.”

Met de buurvrouw zelf had hij niet heel veel contact, ze maakten af en toe een praatje over de katten, zij hadden er drie en hij en zijn vriendin hadden er ook net één.

Coachingbedrijf

Maar wat hij nou precies deed, kreeg hij nooit echt helder. Een soort coaching bedrijf had hij, voor mensen die in de put zitten. ,,En hij reed altijd in zo’n zwart Volkswagenbusje, daar deed hij alles mee.” Valentijn schudt zijn hoofd. Hij kan het niet geloven. ,,Dit bedenk je niet.”

Een achterbuurvrouw is er bang van. Ze had donderdag nog allemaal hoveniers in de tuin bij haar buurvrouw bezig gezien. “Leeft ze niet meer?” De vrouw kijkt met geschrokken blik. Ze is niet veel thuis en kent haar niet goed. Toch schieten haar de tranen in de ogen. ,,Wat ontzettend verdrietig.”

De politie heeft het vermoeden dat de vrouw elders door een misdrijf om het leven is gebracht en op de vindplek is achtergelaten. Verdere mededelingen worden over de zaak nu niet gedaan door de politie.

