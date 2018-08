Buurt over wapenvondst Otterlo: 'Wij hebben hier niets mee te maken'

videoBewoners van de bungalow in de bossen van Otterlo zeggen ‘van niets te weten’ na de politie-inval dinsdagochtend vroeg. Bij die inval zijn een aantal dienstpistolen teruggevonden die vorige maand werden gestolen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Zutphen.

Zandweggetjes kronkelen langs een aantal particuliere huisjes, verscholen in de bossen van Otterlo. Het terrein maakt een vredige, maar verlaten indruk. Een begroeid en verwaarloosd voetbalveldje langs één van de toegangswegen verraadt dat van veel activiteit geen sprake is.

Arrestatieteam

Een stukje verderop aan de Weversteeg ligt een met mos begroeide bungalow. Daar was het dinsdagochtend vroeg helemaal niet zo vredig. Een arrestatieteam viel binnen, vergezeld door tientallen politiemensen, digitaal rechercheurs en een drone.

Mireno Reisner was thuis op het moment van de inval en is naar eigen zeggen van zijn bed gelicht en hardhandig tegen de grond gewerkt.

Uiteindelijk zijn een onbekend aantal dienstwapens teruggevonden die eerder zijn buitgemaakt in een depot van Justitie in Zutphen. Eind juli zijn daar 25 dienstpistolen van gevangenbewaarders en 450 kogels van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) gestolen

Argwaan

Een dag na de inval is de rust wedergekeerd. Op het grindpaadje naar de bungalow staat een grijze Mazda Demio geparkeerd. Bij het hek telefoneert Reisner in het bijzijn van Laura van Hoeflaken, zijn moeder. ,,Wat doen jullie hier?”, vraagt hij wat argwanend vanachter het gaas terwijl hij ophangt. In het tuintje kwispelt ondertussen een grote Duitse herder.

Huisje binnengevallen

Reisner, gekleed in trainingsbroek, bevestigt dat het huisje dinsdagochtend is binnengevallen. ,,Een arrestatieteam sleurde mij hardhandig over de grond", vertelt hij al drentelend. ,,De politie heeft mijn telefoon, PlayStation en schoenen in beslag genomen. Toen mocht ik gaan.” Over dienstwapens heeft hij alleen iets vernomen in de media. ,,Die lagen niet in het huisje.”

Quote Op het moment van de inval was ik in Leeuwarden bij mijn vriend Laura van Hoeflaken

Misverstand

De bungalow is eigendom van zijn moeder. ,,Op het moment van de inval was ik in Leeuwarden bij mijn vriend”, zegt Van Hoeflaken. ,,Mijn zoon past een aantal weken op de hond.” Ze zegt stomverbaasd te zijn over de inval in haar bungalow. Van Hoeflaken woont er al ruim twintig jaar, waar officieel niet permanent mag worden gewoond. ,,Het moet een misverstand zijn. We hebben hier niks mee te maken.”

Drugs

Een eindje verderop wandelt een buurtbewoner met de hond. Zij schetst een heel ander beeld van de bewoonster van de bungalow. ,,Alweer dat huisje? ”, vraagt de vrouw, die niet met achternaam in de krant wil omdat ze vreest voor haar veiligheid. ,,In het verleden zijn daar verschillende honden weggehaald door de dierenbescherming. Ook ben ik haar vaker onder invloed tegengekomen en er zou drugs in het spel zijn.”

Verdachte?

De politie wil in het belang van het onderzoek weinig kwijt over de zaak. Volgens woordvoerder Simen Klok is inderdaad iemand aangetroffen in de bungalow op het moment van de inval. ,,We kunnen niet zeggen of hij verdachte is in deze zaak.”