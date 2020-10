Buurt ziet extra verkeer door nieuwe parkeerplaats bij nieuwe school in Apeldoorn niet zitten

Apeldoorn kan en wil niet dagelijks controle­ren of ganzen worden gevoerd

7 oktober Dertien buurtbewoners klaagden geregeld bij de gemeente Apeldoorn over de groep ganzen die aan de Schrijnwerkershorst zat. In totaal kwamen er 22 klachten per mail binnen en waren 36 telefonische meldingen. De 22 vogels zijn begin september gevangen en verplaatst naar het Ganzenparadijs in Drenthe.