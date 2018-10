De huizen aan de ene kant van de straat heeft Van Nieuwland eerder al gehad, vandaag is de andere kant aan de beurt. Bij de eerste paar huizen is niemand thuis, of wordt er niet open gedaan. ,,Dat schrijf ik op en ik stop een folder in de bus en mijn kaartje. Later kom ik dan nog eens terug. Zo ga ik elke straat, elk huis langs in mijn buurtje. Om in contact te komen met de mensen, hun verhaal te horen, en te signaleren. Als buurtassistent probeer ik bewoners met elkaar in contact te brengen, of als het nodig is met hulpverlening. Maar alleen als bewoners dat zelf willen.''