Buurtbewoners en brandweer vangen met volleybalnet verstrikte zwaan in Apeldoorn

VIDEOEen zwaan in nood heeft de brandweer in Apeldoorn zaterdagochtend ruim een uur lang flink bezig gehouden. Het dier raakte in een water bij Het Verlaat verstrikt in een vislijn. Met behulp van buurtbewoners en een volleybalnet lukt het om de zwaan uiteindelijk te vangen en te helpen.