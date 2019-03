Buurtcamping De Maten krijgt op regenachtige dag al aardig vorm

Oeuvre­prijs Wilhelmina­ring voor kunstenaar Martha

12 maart Beeldend kunstenaar Tirzo Martha is de elfde winnaar van de Wilhelminaring. Hij krijgt de oeuvreprijs voor beeldhouwkunst in Nederland op 31 augustus, in het CODA Museum in Apeldoorn. Als winnaar van de prijs mag hij bovendien een kunstwerk ontwerpen dat wordt geplaatst in het Apeldoornse Sprengenpark, waar ook de beelden van de andere winnaars staan.