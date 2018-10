Buurthuis al zestig jaar het sociale hart van Apeldoorn Zuid

,,Het is natuurlijk altijd even afwachten, maar we verwachten toch wel tussen de driehonderd en vijfhonderd man'', schat voorzitter Jan Veeneman in. ,,We hebben alle huidige vrijwilligers uitgenodigd, maar ook alle oud-vrijwilligers, mensen van de gemeente en natuurlijk de hele buurt.''

Ondanks dat de tijden veranderd zijn, weten elke week zo'n negenhonderd mensen het buurthuis te vinden. Veeneman: ,,Vroeger als klein kind ging ik al naar het buurthuis, en dat geldt nu nog steeds. Het vormt nog steeds het sociale hart van de wijk. De biljartclub komt hier, we hebben kookcursussen, danslessen, vrijwilligers die koken voor de oudere mensen in de buurt, kortom het vervult een belangrijke functie in Apeldoorn Zuid.''

Vanavond om 19.00 uur beginnen de festiviteiten met een officiële receptie, morgen zijn er de hele dag activiteiten in en voor het buurthuis. Hoogtepunten van de dag zijn de braderie en de talentenjacht 'Buurthuis Got Talent'. Veeneman:,,Er is veel talent in Apeldoorn Zuid, dat willen we een podium bieden. Dansen, zingen, alles mag, vijfentwintig mensen hebben zich nu aangemeld. Van 16.00 uur tot 19.00 uur is er nog een reünie voor bezoekers, oud bezoekers, vrijwilligers en buurtbewoners.''