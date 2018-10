Buurthuis Robbedoes krijgt broodnodige opknapbeurt na bezoek ‘undercover’ burgemeester

,,Inmiddels is er iemand langs geweest om het gebouw te keuren, en hebben we een gesprek gehad met Stimenz‘’, vertelt Gonnie van der Werff zittend aan een van de tafels in het gebouw. In juli kreeg ze bezoek van ene Peter de Jonge, die kwam informeren naar de staat van het buurthuis. In werkelijkheid was het de burgemeester van Apeldoorn, John Berends, vermomd met een houthakkersblouse en lange paardenstaart. Met zijn deelname aan het SBS6-programma Burgemeester Undercover wilde Berends op een ‘onorthodoxe’ manier een beter beeld krijgen van wat er in de Staatsliedenbuurt in Apeldoorn speelt.