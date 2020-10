BZV-boer Willem en Apeldoornse vriendin uit elkaar

Herinrich­ting Koningin­nel­aan in Apeldoorn niet ter discussie: Voorlopig verandert er niets

11 oktober De vorig jaar opnieuw ingerichte Koninginnelaan in Apeldoorn staat niet ter discussie. Betrokken Apeldoorners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in de opgeknapte laan maar de gemeente is helder: er wordt voorlopig niets aangepast.