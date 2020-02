Cabaretier Silvester in Apeldoorn zet na Arie vol in op animatie en pakt direct weer internationale prijs

Zwaneveld won eerder al drie prijzen met Mr. Light, een korte animatiefilm die gaat over een lampje dat bang is in het donker en een groots avontuur meemaakt. De eerste keer was al in 2016 tijdens het Festival Imperia te Italië. Deze week mocht hij er de award ‘best film’ aan toevoegen op het ‘The Indie for you film festival’.