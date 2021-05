Cabaretier Silvester uit Apeldoorn zit in coronajaar niet stil en schrijft boek: ’Ik hou ervan schepen achter me te verbranden’

Ooit één jeanswin­kel­tje in Apeldoorn, nu verovert dit bedrijf Europa

7 mei Toen hij zijn eerste kledingwinkeltje opende in Apeldoorn kreeg hij sceptische reacties: de markt zou verzadigd zijn. Veertig jaar later is Jan Peters eigenaar van een kledingimperium met een omzet van 70 miljoen euro en het einde is voor zijn Score/Chasin’ Group nog lang niet in zicht. Mede dankzij de snelle opmars in Duitsland, die nota bene in coronatijd werd ingezet.