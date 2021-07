Café Gauwigheid in Harderwijk neemt voortouw en blijft dit weekend dicht: ‘Niet verantwoord’

Partijen willen af van budgetpla­fond jeugdzorg in Apeldoorn: ‘Dit leidt tot groeiende wachtlijs­ten’

6 juli Groeiende wachtlijsten in met name de specialistische jeugdzorg, met als gevolg meer schade aan de psychische gezondheid van jongeren. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt een aantal politieke partijen in Apeldoorn. Ze wijten de situatie mede aan budgetplafonds voor jeugdhulpaanbieders in de gemeente. Dat moet zo snel mogelijk van tafel, is hun oordeel.