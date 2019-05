Café Willy's mag voorlopig toch tot drie uur open blijven

Biertje

De woordvoerster namens de burgemeester verklaarde gisteren dat die werknemer helemaal niet in functie was die 17 februari, maar als bezoeker kwam. Een handhaver had hem via de achteringang naar binnen zien gaan en hem even later in het café aangetroffen met een biertje aan de bar. De persoon zou op dat moment ook hebben gezegd dat hij daar niet als werknemer was, net als de eigenaar.