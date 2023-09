Cafetaria de Ridder: zit al drie generaties aan de Asselsestraat

Scooterrij­ders botsen in Apeldoorn: één naar ziekenhuis, de ander naar het politiebu­reau

Een jongeman op een scooter is vanavond in Apeldoorn gewond geraakt toen hij werd aangereden door een andere scooteraar. De politie vermoedt gevaarlijk rijgedrag en heeft in elk geval één scooter in beslag genomen.