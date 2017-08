Cameratoezicht geen probleem voor meeste Apeldoorners

Dat blijkt uit meest recente cijfers van het Burgerpanel. De gemeente Apeldoorn legde 1.241 inwoners vragen voor, waarbij veiligheid het centrale thema van de enquête was. Die enquête houdt de gemeente geregeld, om het gevoel van (on)veiligheid in de verschillende dorpen en buurten in kaart te brengen. Cameratoezicht in het uitgaansgebied was een nieuw onderdeel in de veiligheidsvragen.