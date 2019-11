CameraTools in Apeldoorn omgedoopt tot CameraNU.nl

Miljoen

CameraNU.nl ontstond in 2003 toen de twee studievrienden Johan van Slooten en Wilco de Vries op Urk camera's begonnen te verkopen die ze kochten in het buitenland. Hun bedrijf groeide gestaag en in 2016 noteerden ze hun miljoenste klant. Een jaar later namen ze een belang in CameraTools en CityFoto in Eindhoven. Dit jaar werd Foto Booms in Amsterdam ingelijfd door CameraNU.nl, dat vorig jaar fotografiesponsor van PEC Zwolle werd.