CameraTools in Apeldoorn roept op te stoppen met cadeaus na brute overval: ‘De vazen zijn op’

Personeel en klanten van de camerawinkel aan de Paramariboweg werden maandagmiddag slachtoffer van een gewelddadige overval. Meerdere mannen kwamen volgens getuigen met vuurwapens en messen naar binnen en trokken apparatuur uit de schappen. Ze bespoten personeel met pepperspray en sloegen zelfs een medewerker in de boeien. Later op de middag werden al vijf verdachten opgepakt.

Ondanks het heftige voorval, ging de winkel een dag later in de middag alweer open. Al snel bleek het medeleven ongekend groot. Niet alleen via de digitale snelweg betuigden mensen hun steun, meerdere mensen brachten ook bloemen of iets lekkers naar de winkel.

Pas op de plaats

Maar in een bericht op Facebook wordt nu gevraagd om daarmee te stoppen. Niet omdat het niet gewaardeerd wordt, maar omdat er simpelweg niets meer bij past. ,,De afgelopen dagen zijn we overspoeld met hartverwarmende reacties’’, valt te lezen in het bericht. ,,Bosjes bloemen, taart en andere mooie gebaren, wat ons bijzonder goed doet. Toch moeten we hier even pas op de plaats maken, want onze buiken zijn al aardig rond en de vazen zijn op.’’

Goed doel