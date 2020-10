Campagne voor eerlijk kledinghandel in Apeldoornse binnenstad

Het valt niet te missen. Sinds gisteren staat er op de hoek van de Hofstraat en Hoofdstraat in Apeldoorn een glazen experiencebox. Deze is geplaatst door CNV Internationaal, omdat de gemeente Apeldoorn deze week (Fairtrade Week) officieel de titel ‘Fair Trade-gemeente’ heeft gekregen.

Twee zeecontainers op elkaar met daarin kleding. Fairtrade. Dat is precies waar het om gaat. ,,De bedoeling is dat mensen die hierlangs lopen een stukje besef krijgen van wát ze precies kopen en dat ze dat in hun achterhoofd houden als ze hier gaan winkelen’’, legt Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV Internationaal, uit.

Quote Als iets Pri­mark-goed­koop is, weet je dat iemand

anders de prijs heeft betaald Anneke Westerlaken, CNV International

CNV Internationaal is verbonden met de CNV Vakbond en zet zich wereldwijd in voor ‘Decent Work’ (eerlijk werk) in ontwikkelingslanden. Anneke ziet gelijk dat de experiencebox opvalt. ,,Er waren al mensen die vroegen of ze kleding die erin hangt konden kopen. Dat was niet eens onze bedoeling.’’

Bewuster

Ze heeft het idee dat mensen zich tegenwoordig al een stuk bewuster zijn van wat ze kopen in vergelijking met een paar jaar geleden. ,,Helaas is er nog geen label wat je op kleding kunt plakken met ‘wel eerlijk geproduceerd’ of ‘niet eerlijk geproduceerd’, maar er zijn wel duidelijke tekenen hoe je het zelf een beetje kunt herkennen. Zo zeggen wij altijd: als iets ‘Primark-goedkoop’ is, dan weet je dat iemand anders de prijs heeft betaald. Weten is één, maar wat doe je dan, dat is ook de vraag. En daarvoor verwijzen wij mensen via de experiencebox door naar de website allesheeftzijnprijs.nl.’’

Theo van Driel, voorzitter van de werkgroep Fairtrade Apeldoorn, is trots dat Apeldoorn zich vanaf nu Fairtrade gemeente mag noemen. ,,Dat is echt een compliment aan de Apeldoornse bevolking. Het is een initiatief van onderaf en werd in 2017 besproken in de raad. Dat we het nu zijn geworden is mooi, maar dat moeten we natuurlijk wel zo houden.’’

Goede weg

Hij vindt dat Apeldoorn op veel vlakken op de goede weg is. ,,Bedrijven lopen nog wel wat achter, en ook organisaties. Daar schaam ik me een beetje voor omdat ik er zelf zo nauw bij betrokken ben, ook de kerken. Zij waren de eerste die fairtrade gingen verkopen, maar dat is eigenlijk allemaal een beetje weggezakt. Dus tijd om dat weer op te pakken.’’

Kledingroute

Naast de experiencebox is er ook een Eerlijk Kledingroute opgezet. ,,Hierin vind je onder meer Bever, Foenix, Mansion24 en Anna van Toor’’’, licht Manon Terpstra van CNV Internationaal uit.

,,Het is lastig om het in kaart te brengen, dus we vullen het kaartje op de website graag nog aan. Daarvoor kunnen mensen zich aanmelden bij ons.’’

De experiencebox staat nog tot en met zaterdag 31 oktober in de Apeldoornse binnenstad.