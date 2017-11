Camping geeft het op en dreigt deuren te sluiten na zwijnenterreur

Zwijnenoverlast is natuurlijk niets nieuws voor recreatiebedrijven in Hoenderloo. ,,Maar het probleem wordt elk jaar groter", verzucht Uithol. ,,De zwijnen wroeten ons hele campingterrein kapot. En er is niets tegen te beginnen. Want als we de boel hebben hersteld, wordt het terrein nog diezelfde nacht weer gesloopt door de varkens. Het is dweilen met de kraan open en kost ons klauwen met geld. Daardoor zit er niets anders op dan 't Schinkel te sluiten."