Canadese Paula brengt haar moedige moeder, verzetsvrouw Ninette, naar huis in Apeldoorn: ‘Haar ziel bleef altijd in twee landen’

Jet en Yvon spinnen zich slag in de rondte in Nettenfa­briek in Apeldoorn: ‘Spinnen is helemaal in’

Ze trekken de nodige bekijks. Zeven vrouwen zitten bewapend met hun eigen spinnewiel in de Nettenfabriek in Apeldoorn. ,,Leuk toch”, glundert een opgetogen Yvon van der Meer, mede-initiatiefnemer van het kersverse spin-groepje. ,,Het mengen tijdens het spinnen of twijnen is een spannend creatief proces. En hier leren we van elkaar.”

2 oktober