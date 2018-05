Caravan in brand langs A1 bij Uddel

Apeldoor­ner eregast bij herbegrafe­nis Friese krijgsheld

10:25 Met een taxi wordt-ie opgehaald. Want Apeldoorner Frans Lauta van Aysma (73) is woensdag eregast tijdens een bijzondere herbegrafenis in het Friese terpdorp Schettens, vlak boven Bolsward. Daar worden de overblijfselen van zijn beroemde voorvader in een kist geplaatst.