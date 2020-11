Carbidschutters kunnen bijna als vanouds knallen in Apeldoorn

Liefhebbers van de doffe dreun haalden begin deze week opgelucht adem. Naast het landelijk verbod op vuurwerk komt er geen verbod op het schieten met carbid. In de meeste delen van het land is het al verboden, maar in het oosten van het land is melkbusschieten naast een traditie ook een manier om de openbare orde te bewaren. Daarom is afgesproken dat burgemeesters zelf bepalen of carbidschieten in hun gemeente mag.