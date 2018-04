Carlijn verkoopt spulletjes voor puppy op kleedjesmarkt Apeldoorn

VideoDe eerste vroege vogels wisten de weg naar de kleedjesmarkt in het Beekpark in Apeldoorn op deze Koningsdag al goed te vinden. De echte verzamelaars liepen al voor 08.00 uur te struinen tussen de spulletjes.

De spullen die in het Beekpark te koop zijn, komen onder meer van Carlijn van Bosheide (23) en haar vriend Nick de Groot (30). Zij legden rond 08.00 uur hun kleedje neer. ,,Dat vonden we al best vroeg'', lacht Carlijn. ,,Maar onze 'buren' stonden er toen al lang. En je merkte ook al wel dat de mensen die echt op zoek zijn naar specifieke dingen, toen ook al druk bezig waren met kopen.''

Volledig scherm Nick en Carlijn op de kleedjesmarkt in het Beekpark. Ze verkopen spulletjes en van de opbrengst kopen ze een puppy. © Maarten Sprangh

Nick vult haar aan: ,,Een koperen schaal bijvoorbeeld, die we mee hadden, was zo weg. En ook een speelgoedauto. Wel echt de dingen die we verwacht hadden van tevoren.''

Het stel is onlangs verhuisd naar Deventer. ,,Dan kom je zoveel spullen tegen die je eigenlijk niet meer gebruikt'', zegt Nick. Carlijn vertelt waarom ze dan nu in Apeldoorn staan op de kleedjesmarkt en niet in Deventer. ,,Daar had je een kind nodig om er te staan en in Apeldoorn niet. Dus die keuze was snel gemaakt.''

Het geld wat ze gaan verdienen met de kleedjesmarkt, heeft al een doel. Nick: ,,We krijgen binnenkort een puppy, een Schotse collie, dus de spulletjes voor de pup gaan we daarvan kopen.''

Op de kleedjesmarkt zijn veel grabbeltonnen te vinden. Maud Hoekstra (10) en Famke Lankheet (11) hebben die van hen maar even in het looppad gezet. ,,Eerst zagen de mensen hem niet en nu wel'', legt Famke uit. ,,We hebben er van alles ingestopt, zoals magneetjes en snoepjes. Voor iedereen zit er wel wat in.''

Volledig scherm Bij Maud en Famke kun je grabbelen voor 20 cent. Roos en Thijs grabbelen een kammetje en een button. © Maarten Sprangh

Rosalie Eppens (7) grabbelde er een magneetje uit. ,,Met een vosje erop'', zag ze al snel. Ze kwam naar het Beekpark samen met vader Eppo, moeder Marjolein en broer Fabian (10). Marjolein wist een vogelhuisje op de kop te tikken. ,,Ik was er niet specifiek naar op zoek, maar ik vond hem zo leuk.''