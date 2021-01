Carlos L. (23) uit Apeldoorn slaat rivaal na ruzie op Instagram over een meisje in elkaar

Met een blanco strafblad moest de 23-jarige Carlos L. uit Apeldoorn zich donderdag zomaar opeens melden bij de politierechter in Zutphen voor twee ernstige geweldsmisdrijven. Volgens hem was hij alleen betrokken bij een mishandeling op 6 juni 2018 aan de Oude Beekbergerweg. Daarbij sloeg hij een jongen na een ruzie op Instagram over een meisje behoorlijk in elkaar.

Met de andere mishandeling in mei 2017 aan de Beatrijsgaarde heeft hij naar eigen zeggen niks te maken. Het slachtoffer daarvan zegt dat hij met een kaakslag tegen de grond werd geslagen en daarna meerdere trappen en klappen tegen zijn hoofd kreeg.

,,Dit is de afrekening van de aangifte. Als je weer aangifte gaat doen, komen we je opzoeken en doodmaken’’, zou L. daarbij hebben geroepen. Het slachtoffer had eerder aangifte gedaan van mishandeling door het minderjarige broertje van de Apeldoorner.

Voldoende bewijs

Er zijn getuigen die dat verhaal bevestigen, maar de groep waarmee L. was vertelde de politie dat er niks was gebeurd. Toch vonden de officier van justitie en de politierechter dat er voldoende bewijs was om L. in ieder geval voor de mishandeling te veroordelen. ,,Van die bedreiging spreek ik u vrij’’, zei de rechter daarover.

En dan was er nog het geweld op 6 juni 2018. L. bekende het slachtoffer in deze zaak te hebben mishandeld. De twee hadden ruzie via Instagram over een meisje en toen ze elkaar die dag tegenkwamen, ging het mis. ,,Ik wilde hem erop aanspreken, maar we kregen een woordenwisseling en toen heb ik hem geslagen’’, vertelde L. in de Zutphense rechtbank.

Zijn broertje Nathanaël L. (21) uit Apeldoorn zou daar ook bij betrokken zijn geweest. Maar volgens de heren L. heeft die geen klappen uitgedeeld. ,,Ik was erbij, maar heb niks gedaan.’’

Geschrokken

De officier vond de beide zaken tegen Carlos L. en de ene zaak tegen zijn broertje bewezen en eiste 180 uur werkstraf tegen de eerste en 100 uur tegen de tweede. ,,Ik ben hier wel van geschrokken’’, zei ze daarover. ,,Volgens omstanders ging het er bij die mishandeling in 2018 behoorlijk hard aan toe. Het letsel van het slachtoffer viel gelukkig mee, maar dat maakt het feit niet minder erg.’’

Ze hield in haar strafeis wel rekening met het feit dat beide mannen een blanco strafblad hebben en de zaken lang op de plank hebben gelegen.

Heel heftig

Daarnaast is er in de familie van de broers iets voorgevallen, waar ze beiden volgens de reclassering psychisch last van hadden rond die tijd. ,,Ik zal daar verder niet te diep op ingaan, maar dat is heel heftig geweest en ik houd daar rekening mee in mijn straf’’, zei de politierechter. Zij legde Carlos L. een werkstraf van 120 uur op en zijn broertje 60 uur.