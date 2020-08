Categorie klein leed, maar wel irritant: boompjes uit voortuin van Laura in Apeldoorn gestolen

Laura, die nu twee jaar aan de Amstelstraat in Apeldoorn Zuid woont, is zo trots op haar voortuin, die eindelijk helemaal klaar is. Tot haar buurvrouw haar een berichtje stuurde. ’Laura, volgens mij mis je iets in je voortuin.’ Ben ik gelijk gaan kijken natuurlijk en ja hoor, de palmboompjes weg. En ze waren ook niet heel goedkoop, toch 70 euro per stuk.”