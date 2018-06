'Caterplein Apeldoorn moet veranderen'

Verdachte opgepakt voor reeks overvallen in Apeldoorn

9:20 Een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt voor een reeks van vijf overvallen in Apeldoorn. De man is vanmiddag in Amsterdam in de boeien geslagen. ,,De verdachte wordt verdacht van het plegen van de vijf overvallen die vanaf 13 juni zijn gepleegd,'' aldus politiewoordvoerder Annabelle Rietman.