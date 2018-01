CDA Apeldoorn blijft bij 'nee' tegen windmolen

Windmolens passen niet in Apeldoorn. Het CDA in Apeldoorn blijft bij dat standpunt, ondanks een oproep van provinciebestuurder en partijgenoot Jan Jacob van Dijk.

Het plaatsen van windmolens is een lastig verhaal in Apeldoorn. Ze zijn al geschrapt op een beoogde plek (Beekbergsebroek) en er lijkt ook te weinig politieke steun om ze ergens anders in deze gemeente neer te zetten. Gedeputeerde Van Dijk, die bij de provincie Gelderland over de omschakeling naar schone energie gaat, reageerde zaterdag in deze krant op de Apeldoornse koers.

Echte stappen

De CDA-bestuurder vindt dat Apeldoorn verantwoordelijkheid moet nemen en echt stappen moet zetten op dit vlak. En dan is volgens Van Dijk windenergie op dit moment de enige optie die zoden aan de dijk zet. Hij bepleit een nieuw, breed gesprek over dit thema. Dat zal draagvlak opleveren, zowel bij inwoners als de lokale politiek, verwacht de CDA-gedeputeerde.

Het CDA in Apeldoorn blijft erbij dat windmolens hier geen goede oplossing zijn. Fractievoorzitter Jan Dirk van der Borg en wethouder Nathan Stukker schrijven dat in een open brief aan hun partijgenoot.

Verrommeling

Het belangrijkste argument is 'het woonwelbevinden van onze inwoners'. Er is veel verzet tegen dit soort turbines. Daar tegenin gaan zal 'leiden tot duurzame schade aan de onderlinge verhoudingen in de samenleving', vreest het CDA Apeldoorn. Daarnaast zorgen windmolens voor 'ruimtelijke verrommeling'. 'Ons toeristisch toplandschap is een belangrijke economische drager, die verdient bescherming. Welvaart en welzijn in Apeldoorn hangen er nauw mee samen.'

Open brief

Stukker en Van der Borg stellen dat dit niet betekent dat Apeldoorn niet vooruit wil met duurzaamheid en energietransitie. Maar daar zijn volgens hen zeker zo goede alternatieven voor. Windmolens zouden op de Veluwe minder goed draaien. 'Een euro inzetten op besparing rendeert beter dan een euro op energieopwekking.' Van der Borg en Stukker dagen Van Dijk uit om met Apeldoorn mee te denken over andere duurzame technieken - en eventueel mee te betalen.

De gedeputeerde zegt in elk geval graag van gedachten te wisselen. Dat doet hij eveneens met een open brief. Daarin bepleit hij een open discussie: ,,We kunnen ons de luxe niet permitteren om bij voorbaat al windmolens uit te sluiten.