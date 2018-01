CDA Apeldoorn distantieert zich rond Lelystad Airport van partijgenoten

De Gelderse provinciale fractie van het CDA heeft maandag een aantal vragen bij gedeputeerde staten van Gelderland ingediend over het proces rond de uitbreiding van het vliegveld. ,,Het CDA Apeldoorn staat van harte achter deze vragen'', geeft Van der Borg aan. ,,Ik wil echter een stap verder gaan. Ik distantieer me van de opstelling van de CDA Tweede Kamer-fractie. Het kan niet anders dan dat we vanwege het onzorgvuldige proces geen vluchten over de Veluwe vanaf vliegveld Lelystad toestaan voordat het luchtruim opnieuw is ingedeeld.''

Van der Borg heeft hierover een gesprek gehad met leden van de Tweede Kamer-fractie. Die wil echter nog niet over uitstel van de luchthaven-plannen spreken. De Apeldoornse CDA is ,,teleurgesteld'' in die stellingname.