CDA bereidt bemiddelingspoging met Pieter Omtzigt voor

Berends zei zondag tegen deze krant al overtuigd te zijn dat het ‘nog mogelijk moet zijn om hem binnenboord te houden. ,,Pieter heeft met pijn in het hart besloten de partij te verlaten. We zijn verplicht te kijken of we die pijn kunnen wegnemen’’, zei Berends. Nog dezelfde avond had hij daarover contact met de interim-voorzitter van het CDA, Marnix van Rij. Vanmiddag sprak hij opnieuw met Van Rij en in de tussenliggende dagen sprak hij er ook over met Wopke Hoekstra en Ank Bijleveld.