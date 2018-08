CDA Gelderland: moet de wolf nog wel worden beschermd?

Het afgelopen jaar duikt de wolf steeds vaker op in ons land. Ook in Gelderland is het roofdier inmiddels meerdere keren gespot. Deze week werd bekend dat een wolf begin juni een bloedbad heeft aangericht in Laag Zuthem. Er werden 26 schapen gedood. ,,Het is een kwestie van tijd voordat de eerste wolven zich weer permanent in onze provincie vestigen, met alle gevolgen van dien", aldus het CDA Gelderland.