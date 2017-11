CDA in Voorst duwt stemmentrekker Arend Jansen van de lijst

Het CDA in Voorst zet raadslid Arend Jansen bij het grofvuil. Jansen (70) werd in 2014 al op een onverkiesbare plek gezet, maar kwam toen met voorkeursstemmen alsnog in de raad. Dit leidde tot boosheid binnen het lokale partijbestuur.

Van alle 36 mensen die zich nu aanmeldden voor een plek op de kieslijst van het CDA in Voorst, is er één naam die niet terechtkomt op het stembiljet. Dat is die van Arend Jansen.

Het lijkt erop dat het bestuur een herhaling van 2014 wil voorkomen, door Jansen nu helemaal niet op de lijst te zetten. 'Verjonging van de fractie' geldt als officiële reden. Twee andere raadsleden van ongeveer dezelfde leeftijd, die niét door willen als raadslid, zijn echter wél op de lijst gezet. De conceptlijst zonder Jansen, moet nog worden goedgekeurd door de leden.

Kiezer geschoffeerd

Nog voordat de lijst (donderdag) bij de ruim honderd Voorster CDA'ers op de mat viel, rommelt het al binnen de partijafdeling. Christy van Duijvenboden zat in de commissie die de lijst samenstelde, en zij is het er pertinent mee oneens dat Jansen wordt gewipt. Om die reden stelde ze haar plek in de adviescommissie ook beschikbaar, maar dat aanbod werd afgewezen. Als de leden Jansen niet alsnog op de lijst zetten, zegt ze haar partijlidmaatschap op, dreigt Van Duijvenboden. ,,En ik ben niet de enige, weet ik." De reden? ,,Het afdelingsbestuur schoffeert hiermee de kiezer. Na de lijsttrekker had Jansen in 2014 de meeste stemmen... Toen ik aanvoerde dat het lozen van Jansen ons stemmen gaat kosten, zeiden ze: 'dat moet dan maar'.”

Onderzoek naar fractie

Afgelopen zomer werd Jaap Douma - voormalig provinciaal partijbestuurder uit Apeldoorn - gevraagd ‘onderzoek’ te doen naar het functioneren van de wethouder en fractieleden van het CDA in Voorst. Zijn rapport is geheim en mocht door Jansen zelf alleen worden ingezien in het bijzijn van twee lokale bestuursleden. Douma wil desgevraagd niets over zijn onderzoek zeggen, ook niet over de onderzoeksopdracht en hoe hij ‘onderzoek’ heeft gedaan.

Verjongen

De officiële reden van het weren van Jansen, is volgens secretaris Bert Hokken het ‘verjongen van de fractie’. Maar waarom staan Jansens (bijna) even oude- en bovendien minder zichtbare collega’s, dan wél op de lijst? Zelfs als die hebben aangegeven niet door te willen als raadslid? Daarmee geconfronteerd, zegt Hokken: ,,Daarvoor moet je bij voorzitter Ben Horstink zijn.” Die neemt zijn telefoon niet op.

Samenwerken

Van Duijvenboden mocht het functioneringsrapport evenmin lezen, maar kreeg wel een presentatie over de conclusies. ,,Die bevestigen dat Jansen er qua kennis en kunde met kop en schouders bovenuit steekt. Er zijn alleen een paar mensen die dat niet kunnen hebben." De kritiek op Jansen in het rapport is wel, zo stellen Jansen en Van Duijvenboden, dat er niet met hem zou zijn samen te werken.

Verbaasd