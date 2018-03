CDA-kandidaat: kernreactoren in Apeldoorn

Politie zoekt getuigen van groeps­mis­han­de­ling 16-jarige Apeldoorner

16:26 De politie in Apeldoorn is op zoek naar mensen die hebben gezien hoe een 16-jarige Apeldoorner afgelopen donderdag door meerdere jongeren werd mishandeld in een parkeergarage aan de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn.